Ein lauter Knall schreckte die Nachbarschaft auf, als am frühen Samstagmorgen ein offenbar von der Fahrbahn abgekommenes Auto ein Treppengeländer an einem Hauseingang demolierte. So schildert die Lauterecker Polizei einen Unfall mit Fahrerflucht, der sich gegen 7 Uhr in der Lettweilerer Hauptstraße ereignet hat. Der Unfallfahrer sei in Richtung Obermoschel weitergefahren, am Unfallort seien ein Seitenspiegel und eine Radkappe zurückgeblieben.

Die Beamten hoffen auf Hinweise, Telefon 06382 9110.