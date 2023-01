Die Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein verzeichnen viele Anfragen von Projektierern, die Photovoltaik-Freiflächenanlagen bauen wollen – Genehmigungen sind zurzeit aber nicht möglich. Denn Bebauungspläne für Freiflächenanlagen können nur aufgestellt werden, wenn das anvisierte Gebiet so auch laut Flächennutzungsplan genutzt werden darf. Aufgrund der Verbandsgemeindefusion wird jedoch zurzeit ein neuer, gemeinsamer Flächennutzungsplan entwickelt. Das Planungsbüro ist inzwischen so weit, dass ein Kriterienkatalog für die Darstellung entsprechender Sonderbauflächen für Freiflächenanlagen aufgestellt werden kann – und darauf basierend dann Bebauungspläne in Angriff genommen werden können.

Der vorgesehene Kriterienkatalog soll nächste Woche im Haupt- und Finanzausschuss (Dienstag, 19 Uhr, Sitzungssaal Wolfstein) und im Verbandsgemeinderat (Donnerstag, 19 Uhr, Realschule plus Wolfstein) vorgestellt werden. Vorgesehen ist eine sogenannte Negativabgrenzung: Es wird aufgelistet, welche Gebiete ausgeschlossen sind, etwa aufgrund des Naturschutzes oder weil sie landwirtschaftlich hochwertig sind.

Vier Prozent der Fläche anvisiert

Die Planungen für den Flächennutzungsplan haben vor einem knappen Jahr begonnen. Der Prozess könne vier Jahre dauern, hieß es. Die Verwaltung erläutert, dass Baupläne für Photovoltaik-Freiflächenanlagen bei entsprechender „Reife“ des Flächennutzungsplanes schon vor dessen Wirksamwerden in Kraft gesetzt werden könnten.

Würden vier Prozent der Gesamtfläche des VG-Gebietes als Sonderflächen für regenerative Energie genutzt, könnte rechnerisch der gesamte Strombedarf der VG vor Ort erzeugt werden, heißt es in der Sitzungsvorlage.

In den Sitzungen vorgestellt werden sollen auch die Auswirkungen des Wind-an-Land-Gesetzes, das am 1. Februar in Kraft tritt. Die für die VG Lauterecken-Wolfstein vorgesehenen Konzentrationszonen für Windkraftanlagen seien demnach nicht zulässig, erklärt die Verwaltung.