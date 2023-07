Der Verein „Gemeinsam für Altenglan“ hat dafür gesorgt, dass in der Nähe des Sportplatzes ein Fitness-Parcours angelegt wird. Seit Freitagabend können Sportwillige die Geräte nun offiziell nutzen.

Die sechs Geräte aus Edelstahl seien sehr robust, die Rahmenkonstruktion aus Edelstahl, die Sitzablagen und Stützelemente aus hochwertigem Bambus, sagte Ortsbürgermeisterin Yvonne Draudt-Awe bei der offiziellen Eröffnung des Fitness-Parcours stolz. 21.500 Euro kosteten die Geräte, die nahe des Sportplatzes aufgestellt wurden.

Zu viel für die Gemeinde, wie Ratsmitglied Kurt Droll-Mosel betonte. Da die Aufsichtsbehörde ADD solche Projekte wegen der Finanzlage Altenglans nicht genehmigen würde, sei der Ort auf das Engagement der Bürger angewiesen. Und die legten sich ins Zeug: Der Verein „Gemeinsam für Altenglan“ hatte nicht nur die Idee für den Parcours, sondern auch für dessen Finanzierung gesorgt.

101 Spender unterstützen das Projekt

Nachdem der Vorsitzende Andreas Forster durch einen Vortrag in Konken auf solche Geräte aufmerksam gemacht worden war, kontaktierte er das Unternehmen „Dr. Wolff - Sports & Prevention“ in Arnsberg. Dieses habe ihm einen Kostenrahmen genannt. Dem Verein habe jedoch aus dem Erlös verschiedener Feste lediglich die Hälfte der 21.500 Euro zur Verfügung gestanden. Um den Restbetrag aufzutreiben, hat der Verein mit der Volksbank Kaiserslautern ein sogenanntes Crowdfunding-Projekt ins Leben gerufen. Über eine Internetplattform wurden Spenden für den Parcours gesammelt. Mit Erfolg: 101 Spender unterstützten das Projekt, die Volksbank steuerte ebenfalls 4000 Euro bei, sodass jetzt an den Geräten fleißig geschwitzt werden kann.

Wie der Bewegungsmanager des Landkreises, Günter Bergs, berichtet, sei geplant, auch am Ohmbachsee verschiedene Fitnessgeräte aufzustellen, mit denen sich Sportler fit halten können.