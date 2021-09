Zusammen mit der Kreisvolkshochschule Kusel bietet die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises einen Fitnesskurs für Frauen an. Dabei geht es unter anderem um Bewegung und Stressabbau mit Muskelkräftigung, um Atem- und Körperübungen zur Entspannung. Der Kurs beginnt am Montag, 13. September – einmal um 19 und mit gleichem Inhalt nochmals um 20 Uhr. Ort ist die Gymnastikhalle der Jakob-Muth-Schule. Anmeldungen an die VHS per E-Mail an kvhs@kv-kus.de oder telefonisch unter 06381 9275300.