Die letzten Puzzleteilchen werden eingefügt: Die Fischtreppe am Kuseler Wehr ist so gut wie fertig. Seit Dienstag ist eine Baufirma dabei, die letzten „Stufen“ zu setzen. „Es muss noch nachgearbeitet werden“, informierte am Dienstag Kreis-Sprecherin Karla Hagner auf Anfrage der RHEINPFALZ. Das, was jetzt „wohl an zwei Tagen“ erledigt werden kann, habe im November zwangsläufig aufgeschoben werden müssen. Der hohe Wasserstand habe die Fertigstellung damals nicht mehr erlaubt.

Mit rund 320.000 Euro schlägt die Fischtreppe zu Buche, die Wassertieren die Bewegung entgegen des Wasserlaufs merklich erleichtert. Zu 90 Prozent ist der Bau gefördert worden, der unter Regie des Kreises läuft.