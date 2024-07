Ein Fischimbiss, in dem es sowohl zubereitete Speisen als auch rohen Fisch zu kaufen gibt, der hat in Kusel noch gefehlt. Da sind sich Christian Schneider und Stephan Hoffmann sicher. Im Kuseler Land sind die beiden Südpfälzer schnell heimisch geworden. Das hoffen sie auch für ihren „Fischers Fritze“, der am Donnerstag erstmals seine Fangnetze, äh, Türen öffnet.

Der eine oder andere hat ihn in den vergangenen Monaten vielleicht schon auf dem Parkplatz des Globus Baumarkts im Kuseler Gewerbegebiet erspäht: den Fischimbiss „Fischers