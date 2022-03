Die Gedenk-Ausstellung mit Werken des Künstlers Dietmar E. Hofmann im Kuseler Stadt- und Heimatmuseum neigt sich ihrem Ende zu. Am Sonntag, 27. März, findet um 15 Uhr die Finissage statt. Dabei sind vorerst zum letzten Mal Werke des vor zwei Jahren verstorbenen Malers und Galeristen zu sehen. Die Töchter Hofmanns hatten wegen der angespannten Corona-Lage auf eine Vernissage verzichtet. Nun soll der Abschluss der Ausstellung in Erinnerung an die Schauen in Hofmanns „Kleinem Kunstbahnhof“ im St. Julianer Ortsteil Eschenau mit Live-Musik über die Bühne gehen. Darüber hinaus ist die Verlosung eines Kunstwerks von Hofmann vorgesehen.