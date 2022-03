Die evangelische Bezirkssynode an Alsenz und Lauter trifft sich am Freitag, 25. März, zu einer Online-Tagung. Neben der Jahresrechnung 2020 wird Oberkirchenrätin Bettina Wilhelm (Speyer) über den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Kirchenverfassung referieren. Konkret geht es darin unter anderem um das „Dekansamt im Wandel“. Ferner werden Infos zur Regionalisierung der Kirchengemeinden und ein Bericht von der Landessynode erwartet. Der Kirchenbezirk vertritt rund 48.000 Kirchenmitglieder in 48 Gemeinden zwischen Hinzweiler im Westen, Steinbach am Donnersberg im Osten, Münsterappel im Norden und Trippstadt im Süden. Dekan ist seit 2016 Matthias Schwarz aus Otterbach.