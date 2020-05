Ein Jahr lang, seit März 2019, haben die Finanzämter nach der Zufriedenheit der Bürger gefragt. 12.300 Menschen haben in Rheinland-Pfalz online mitgemacht. 400 Menschen gaben dem Finanzamt Kusel-Landstuhl, eines von 22 im Land, im Durchschnitt die Schulnote 2,3.

Das decke sich mit den landesweiten Werten, informiert die Pressestelle des Landesamtes für Steuern. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ erläutert die Pressesprecherin, dass die Ämter nun gebeten worden seien, einen Maßnahmenkatalog für Verbesserungen aufzustellen – für jene Bereiche, auf die das Amt selbst Einfluss habe.

Wenig zu machen ist da beispielsweise dort, wo der schlechteste Wert (Note 3,2) eingefahren wurde. So schreibt die Pressestelle in ihrer Mitteilung, die Befragten sähen vor allem Verbesserungsbedarf bei der Verwaltungssprache, insbesondere in Schreiben und bei den Erläuterungen im Steuerbescheid. Besonders handele es sich um Fälle, in denen das Finanzamt von der Steuererklärung abgewichen ist.

Bürgerfreundlichere Sprache

Doch auch in diesem Bereich soll es Abhilfe geben. Ein im vergangenen Jahr initiiertes Kooperationsprojekt von Bundesfinanzministerium, Finanzministerien aller Länder und Leibniz-Institut für Deutsche Sprache soll Texte der Steuerverwaltung bürgerfreundlicher und damit verständlicher gestalten.

Sehr zufrieden seien die Bürger allerdings mit dem Finanzamt Kusel-Landstuhl. Insbesondere die Freundlichkeit der Mitarbeiter sei gelobt worden, dafür gab es Note 1,7, für die fachliche Kompetenz Note 2. Die Befragung habe gezeigt, dass die teilnehmenden Bürger auf diese sowie die gewissenhafte Erledigung ihrer persönlichen Anliegen besonders großen Wert legten. Auch die telefonische Erreichbarkeit ihres Finanzamtes sei ihnen wichtig.

Meiste besonders oder voll zufrieden

Erwähnt wird in der Pressemitteilung noch, dass in die Gesamtnote für das Finanzamt Kusel-Landstuhl von 2,3 einfließe, dass fast 70 Prozent der an der Befragung teilnehmenden Bürger in besonderem Maße (Schulnote 1) oder voll zufrieden (Schulnote 2) seien.

Die Vorsteherin des Finanzamtes Kusel-Landstuhl, Marion Wolf, wird zitiert: „Die positive Rückmeldung ist gerade in Zeiten der aktuellen Corona-Krise eine große Motivation für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vor Ort alles tun, um Betroffenen schnelle Hilfe zu ermöglichen.“

