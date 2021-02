Das Finanzamt in Kusel ersetzt den Dienstwagen mit Verbrennermotor durch ein Auto mit Elektroantrieb. Das hat das Finanzministerium mitgeteilt. Dazu werde der Landesbetrieb Baubetreuung im Hof der Behörde in der Trierer Straße eine Schnellladesäule installieren. Der Strom dazu soll von einer Fotovoltaikanlage kommen. Nach Angaben von Peter Leismann, dem Sprecher des Finanzamtes, wird das Fahrzeug vor allem für Fahrten zu und vom zweiten Standort in Landstuhl eingesetzt. Auch Mitarbeiter könnten dann gegen Bezahlung die Ladesäule für ihre Privatfahrzeuge nutzen.