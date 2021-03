156 Schüler absolvieren im Kreis in dieser Woche ihr mündliche Abiturprüfung. Am Montag und Dienstag waren die Abiturienten des Veldenz-Gymnasiums Lauterecken (36) und der Integrierten Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr (33) an der Reihe. Von Donnerstag bis Freitag laufen die Prüfungen am Kuseler Siebenpfeiffergymnasium (87). Die Abiturfeiern fallen wegen Corona sehr klein aus. In Lauterecken werden am Freitagvormittag im kleinen Kreis ohne Publikum die Zeugnisse übergeben und Abiturienten ausgezeichnet. In Schönenberg-Kübelberg findet eine Feier voraussichtlich im Juni statt. Das Kuseler Siebenpfeiffer-Gymnasium übergibt die Zeugnisse am 25. März. Das Wirtschaftsgymnasium führt für 26 Abiturienten die Prüfungen Ende April durch. Die Abiturfeier wird im Juni stattfinden.