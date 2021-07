Die Fieberambulanz am Kuseler Haus der Jugend wird ab 19. Juli geschlossen. Das hat die Kreisverwaltung am Freitag mitgeteilt. Das Schnelltestzentrum an selber Stelle bleibt weiterhin in Betrieb.

Seit Ende März vergangenen Jahres gibt es die Fieberambulanz auf der Marktwiese, um Abstriche für PCR-Tests zu machen. Seit dem Start waren es bis dato 9349 Tests. Betreiber der Ambulanz ist das Westpfalz-Klinikum im Auftrag des Kreises.

Inzwischen aber haben sich die Richtlinien für die Tests geändert, erklärt die zuständige Abteilungsleiterin bei der Kreisverwaltung, Carmen Draeger-Günther, auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die Kassenärztliche Vereinigung zahle nicht mehr für den Betrieb solcher Fieberambulanzen.

Hinzu kommt: Die Anzahl der Tests hat sich aufgrund der derzeit entspannteren Corona-Lage deutlich reduziert. Die Fieberambulanz hatte daher auch ihre Öffnungstage auf drei pro Woche reduziert.

Draeger-Günther sagte, die Fieberambulanz werde zwar geschlossen. Aber die gesamte Infrastruktur bleibe erhalten, um die Einrichtung im Falle eines Falles ganz schnell wieder öffnen zu können. Zudem werde das Schnelltestzentrum des Kreises weiterhin betrieben. Sollte dort jemand positiv getestet werden, sei alles vor Ort, um umgehend den dann erforderlichen PCR-Test vornehmen zu können. Ansonsten könnten PCR-Tests mit Überweisung des Hausarztes am Kuseler Westpfalz-Klinikum vorgenommen werden.