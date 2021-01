Nicht nur die Infektionszahlen gehen im Kreis Kusel zurück, auch die Nachfrage nach den Tests bei der Fieberambulanz auf dem Messeplatz sinkt. Waren es in der ersten Kalenderwoche des Jahres noch 197 Bürger, bei denen ein Abstrich gemacht wurde, kamen in den beiden Wochen danach 141 und 102 Personen mit einer Überweisung des Arztes oder auf Weisung des Gesundheitsamtes als Kontaktperson eines Infizierten. Anfang Dezember mussten in einer Woche über 300 Tests in die Labore gebracht werden.