Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag während des Ohmbachseefests einen Fiat 500 beschädigt. Das Fahrzeug wurde am Freitag, 22 Uhr, auf einem Wirtschaftsweg entlang der Kreisstraße 9 in Schönenberg-Kübelberg abgestellt. Der Besitzer fand seinen Wagen am Samstag, 16 Uhr, stark beschädigt unterhalb eines nahe gelegenen Abhangs wieder. Ersten Erkenntnissen zufolge haben mehrere Personen den Fiat den Abhang hinuntergestoßen. Dabei überschlug sich das Auto und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06373 8220 oder per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de zu melden.