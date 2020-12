Auf illegale Weise haben sich Langfinger in Kusel Feuerwerkskörper besorgt. Wie die Polizei mitteilt, schraubten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an einem auf dem Parkplatz der Lidl-Filiale abgestellten Container die Sicherungsstange ab und verschafften sich so Zugang zu den darin gelagerten Feuerwerkskörpern. Auch ein zum Schutz vor dem Container abgestellter Betonblock sei auf bisher unbekannte Weise entfernt worden, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung weiter. Der entstandene Schaden liege im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert, bittet aber unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de um weitere „ermittlungsrelevante“ Informationen.