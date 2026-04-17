Funkenregen und Raketen, Schall und Rauch überm alten Gemäuer: Zum Spektakel geriet am Mittwochabend der Kommandowechsel einer Bundeswehr-Einheit auf Burg Lichtenberg.

Welch ein ehrenvoller Abgang: Hoch oben auf „Lars“ hat er einsam stehen, hat mit zum Gruß erhobener Hand auf dem Raketenwerfer balancieren dürfen – während man ihn symbolisch aus der Feste rausgeschafft, durch die Mauerbresche chauffiert und hin zur nächsten Verwendung manövriert hat. Martin Gusek hat wahrlich einen denkwürdigen Abend erlebt. Hunderte Kameraden und auch zivile Zuschauer waren Zeugen, als der Bundeswehr-Major bei einem Appell auf Burg Lichtenberg Abschied von „seiner“ Batterie nahm.

Wer dabei war – auf Einladung hin, aus Verbundenheit zur Truppe oder auch nur rein zufällig wie die Gruppe ganz junger Zaungäste mutmaßlich aus der nahen Jugendherberge – hat am Mittwochabend auf der Burg ein militärisches Zeremoniell verfolgen können. Eingebunden war „nur“ eine kleine Einheit in der großen Truppe, „nur“ eine Batterie des im nahen Idar-Oberstein beheimateten Bataillons sowie Führungsleute, Abordnungen von Stab und Mannschaften. Die wenigsten Batterien aber – falls überhaupt noch eine andere – dürften sich in Burggemäuern zu Hause fühlen. Die heutige „Dritte“ des Artillerielehrbataillons 345 hat da ein Alleinstellungsmerkmal.

Appell in ganz besonerem Ambiente: Die Unterburg von Burg Lichtenberg war am Mittwochabend Schauplatz. Foto: Christian Hamm

Das rührt daher, dass die Ortsgemeinde Thallichtenberg, zu der die Burg gemarkungstechnisch zählt, seit Jahrzehnten eine Patenschaft über eine Batterie hegt. Mittlerweile ist es, nach zwischenzeitlicher Neustrukturierung, die 3./345. Es gibt – wie an zahlreichen Standorten in Deutschland – auch im Kreis Kusel noch weitere Patenschaftsbeziehungen von Ortsgemeinden zu Batterien, zudem ist die Stadt Kusel Patin über das gesamte Bataillon. All das rührt daher, dass die Artilleristen bis zur Schließung des Standorts Kusel und dem damit verbundenen Umzug zum Klotzberg in Idar-Oberstein vor mehr als zehn Jahren in der Uffz.-Krüger-Kaserne auf dem Kuseler Windhof beheimatet waren.

Dass das Bataillon dort eigentlich wieder hingehört, diese Meinung vertritt – neben anderen – ganz offensiv der frühere Berufssoldat Thomas Danneck. Er war Ende 2014 der letzte, der die Kaserne verlassen hat, und er zeichnet bis heute als Beauftragter des Kreises für die Belange der Liegenschaft in Eigentum des Bundes mit verantwortlich. Zudem ist Danneck Beigeordneter des Landkreises Kusel. Und in dieser Funktion, als Vertreter von Landrat Johannes Huber, sprach Danneck nun auch bei der Zeremonie auf der Burg.

Aufstellung an der Stirnseite: die 3. Batterie des früher in Kusel aufgestellten Bataillons, über das die Ortsgemeinde Thallichtenberg eine patenschaftlich schützende Hand hält. Foto: Christian Hamm

Neben Danneck hatte Annika Süssel kraft Amtes die Ehre, zu Soldaten und Gästen zu sprechen: Süssel ist Ortsbürgermeisterin der Patengemeinde. Und sie verabschiedete Major Gusek nicht nur mit den gebotenen Bekundungen von Respekt und Wertschätzung, die allein aus Funktion und Tätigkeit heraus erwachsen.

Nein, vielmehr fand Annika Süssel für den scheidenden Batteriechef – den sie mit „Lieber Martin“ ansprach – auch persönliche Worte der Hochachtung für all jene, deren Einsatz der Sicherheit von Land und Landsleuten diene. Die Menschen unter der Burg, im Kuseler Land, sie pflegten Beziehungen zu Bundeswehrangehörigen, die von Verständnis, Akzeptanz, Anerkennung geprägt seien. Dies mache deutlich, dass „die Bundeswehr Teil unserer Gesellschaft ist – mitten unter uns, nicht fern von uns“.

Übergabe vollzogen: Oberstleutnant Raik Pokorny (Mitte), Kommandeur des Artillerielehrbataillons 345, legt die Befehlsgewalt aus den Händen von Major Martin Gusek (rechts) in die von Hauptmann Maximilian Rang. Foto: Christian Hamm

Die eigentlichen Hauptakteure des Abends hatten stumm zu bleiben und sich allein per Meldung und Befehl zu äußern. Beider Vorstellung und Würdigung übernahm der Kommandeur des Bataillons: Oberstleutnant Raik Pokorny wünschte Gusek alles Gute auf dem weiteren Karriereweg und freute sich, mit Hauptmann Maximilian Rang einen neuen Chef willkommen zu heißen. Sogar einen, der Bataillon und Batterie nicht fremd sei und der sich freue, nach Idar-Oberstein zurückzukehren. Selbstverständlich versäumte es Pokorny in seiner Rede nicht, auch grundsätzliche Gedanken zu weltpolitischen Entwicklungen zu äußern. Die Verteidigung von Land und Bündnis, die Stärkung der Einsatzbereitschaft und der Aufwuchs spielten wieder eine zunehmend bedeutende Rolle.

Nach guter militärischer Gepflogenheit wurde der scheidende Kommandoinhaber am Ende des Appells vom Schauplatz weggefahren. Als Vehikel diente diesmal passenderweise ein „Leichtes Artillerieraketensystem“, kurz: Lars. Der Mehrfach-Raketenwerfer mit Major an Bord wurde – weithin sichtbar an einem zwar bewölkten, sonst aber schönen Abend – mit einem Feuerwerk verabschiedet.