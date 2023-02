Sogar elf statt der bisher geplanten acht Fahrzeugstellplätze sollen im neuen Feuerwehrgerätehaus realisiert werden können. Das habe die Überprüfung durch das Planungsbüro nun ergeben, teilt Stefan Spitzer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, auf Anfrage mit. Dazu war es gekommen, weil die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) signalisiert hatte, sie könne mehr Fahrzeugstellplätze bewilligen als bislang im Gespräch gewesen waren.

Immerhin war der Förderantrag für den Neubau bereits im Jahr 2013 auf den Weg gebracht worden. Seitdem sind die Anforderungen an die Feuerwehr jedoch gestiegen. Als nächstes werde laut Spitzer die Genehmigungsplanung in Angriff genommen – „und irgendwann der Bauantrag eingereicht“. Der überarbeitete Förderantrag werde außerdem in den Gremien behandelt und anschließend gestellt. Spitzer hofft, dass die „planerischen Dinge“ in diesem Jahr abgeschlossen werden können.