Schnell wie die Feuerwehr ...: 393 Tage hat’s gedauert vom Spatenstich bis zur Einweihung. Aus ihren neuen Räumen müssen die „Ulmer“ weit öfter ausrücken als je zuvor.

Gut Ding will Weile haben – hierzulande leider allzu oft. Manchmal aber geht’s ganz schnell – und darunter muss nicht mal die Qualität leiden. So zu beobachten beim Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Langweiler: Beinahe in Windeseile – gemessen an der Dauer vieler Bauvorhaben – hat die noch junge Feuerwehr „U.L.M.“ ein neues Domizil erhalten.

Bei der Einweihung freuten sich Wehrführung und Bürgermeister ... Foto: Christian Hamm ... die Mannschaft ... Foto: Christian Hamm ... und Führungskräfte aus der VG Lauterecken-Wolfstein. Foto: Christian Hamm Ein Schriftzug zeigt, wer im neuen Domizil zu Hause ist. Foto: Christian Hamm Bislang gab es in den drei U.L.M.-Orten zwei betagte Löschfahrzeuge und einen Tragkraftspritzenanhänger. Jetzt verfügt die fusionierte Wehr über ein Mehrzweckfahrzeug mit großzügiger Ladefläche ... Foto: Christian Hamm ... sowie ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W). Foto: Christian Hamm Foto 1 von 6

Die Wehreinheit selbst gilt als beispielgebend und spielt quasi vom Start weg im Einsatzkonzept der Feuerwehr Lauterecken-Wolfstein eine Schlüsselrolle. Zwei, die das beurteilen können, waren am Donnerstag mit viel Lob im Gepäck nach Langweiler gereist. Dort ist das Gebäude am späten Nachmittag seiner Bestimmung übergeben worden.

Der eine Ehrengast war bis Jahresende Bürgermeister – und in dieser Funktion Bauherr zahlreicher Feuerwehrgerätehäuser. „Wir waren jedenfalls schneller als ihr in Kusel“,

konnte sich der scheidende Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, Andreas Müller, den scherzhaft gemeinten Seitenhieb auf seinen ehemaligen Amtskollegen der VG Kusel-Altenglan nicht verkneifen. „Ja, muss ich zugeben“, räumte Stefan Spitzer ein, der im Dezember 2024 – vier Monate vor der Zeremonie in Langweiler – noch mit den Grundstein zum neuen Feuerwehrhaus in der Kreisstadt gelegt hat. Bis Spitzer zur Einweihung in Kusel gehen darf, wird noch ein Weilchen ins Land gehen, ebenso bis zur Übergabe der weiteren Häuser, bei denen im Frühjahr 2025 mit dem Bau begonnen wurde. Immerhin steht in Kusel der Rohbau, Konken nimmt weiter Form an. Bosenbach ist am weitesten gediehen.

Hochprozentiger Gruß aus Kus: Kreisbeigeordneter Stefan Spitzer hatte eine volle Flasche mitgebracht. Noch ist in diesem Moment nicht klar, ob auch Bürgermeister Andreas Müller was abkriegt. Im Hintergrund amüsieren sich Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Norbert Braun (im weißen Hemd rechts), sein Stellvertreter Markus Böhmer (ebenfalls weißes Hemd, links), der auch Wehrleiter der Nord-VG ist. Es folgen (von links) die Stellvertretenden Wehrleiter Ingo Haaß, Maximilian Fritz und Daniel Becker. Foto: Christian Hamm

Spitzer war in seiner Eigenschaft als Kreisbeigeordneter gekommen und hatte neben Grüßen vom Landrat eine Flasche hochprozentigen Getränks mitgebracht, das womöglich aus der Produktion des früheren Landrats stammt – und das auf alle Fälle gerne entgegengenommen wurde. Sicherlich gerne gehört haben die Verantwortlichen indes die Worte, die der zweite aus der Kreismitte angereiste Ehrengast gefunden hat – der ranghöchste Brandschutz-Fachmann im Landkreis.

„Was ihr hier macht, ist einfach vorbildlich“, bescheinigte Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Norbert Braun den Lautereckern und in erster Linie den U.L.M.-er Kameraden. Vorbildlich schon deshalb, weil die vor Ort erfolgte Bündelung der Kräfte zukunftsweisend sei. „Es wird nur noch so gehen“, war sich Braun mit den Kollegen aus der Führungsebene einig. Zu denen zählt Markus Böhmer, der Wehrleiter in der Nord-VG ist und darüber hinaus auch als Stellvertretender BKI zu Brauns engstem vierköpfigen Führungszirkel auf Kreisebene zählt.

Böhmer wiederum stand beim offiziellen Teil der Feier in den Reihen des Quartetts, das die Feuerwehr Lauterecken-Wolfstein führt: Die Stellvertreter Maximilian Fritz, Ingo Haaß und Daniel Becker waren selbstredend mit dabei. Gekommen war auch der langjährige Wehrleiter der früheren VG Lauterecken und spätere Stellvertretende Wehrleiter, Hans-Peter Stude. Viele Kameraden von anderen Ortswehren, auch aus der Nachbar-VG Nahe-Glan, machten ihre Aufwartung.

Das Führungstrio von »U.L.M.«: Die drei Wehrführer der Ortswehren nahmen den Schlüssel entgegen, der allerdings nicht exakt ins Schloss passt. Über das neue Domizil freuen sich (von links) Thorsten Laufer (M), Michael Henrich (U) und Kai Bauer (L). Foto: Christian Hamm

All die Feuerwehrangehörigen wissen, was Markus Böhmer den anderen Gästen noch einmal eindringlich vor Augen führte: „Wir würfeln nicht, wer da was bekommt. Und wir machen auch keine Geschenke“, betonte der Wehrleiter. Alles passiere streng an gesetzlichen Vorgaben orientiert – im engen Austausch der Feuerwehrführung mit der Verwaltung und letztlich den Entscheidungsträgern. Die gewählten Repräsentanten aller Bürger sind es, die im Verbandsgemeinderat das letzte Wort haben und darüber befinden, was nun erneuert und ersetzt, angeschafft und gebaut wird.

Nach dem Start des freiwillig erfolgten Fusionsprozesses ist die Wehr U.L.M. nicht nur mit dem Neubau bedacht, sondern auch mit zwei neuen Fahrzeugen ausgestattet worden. Mit der Zusatzaufgabe als für Hygiene und Entlüftung zuständige Einheit ist die Wehr nun VG-weit gefordert. Somit sind die Brandschutz-Investitionen in Langweiler von immenser, zudem strategisch hoher Bedeutung. Da sind sich auch die U.L.M.-Wehrführer einig. Kai Bauer (Langweiler), Michael Henrich (Unterjeckenbach) und Thorsten Laufer (Merzweiler) demonstrierten diese Einigkeit, als sie zu dritt symbolisch den Schlüssel aus den Händen des Bürgermeisters in Empfang nahmen. Dass der Gemeinschaftssinn nicht gespielt scheint, darauf deutete eine Geste direkt nach Schluss der Wortbeiträge hin: Das Trio fiel sich doch tatsächlich schulterklopfend reihum gegenseitig um den Hals.