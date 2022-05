Nach zwei Absagen wegen Corona bekam die Feuerwehr Kappeln Besuch von den Namensvettern der Feuerwehr aus Kappeln in Schleswig-Holstein: Anlass für die Dorfolympiade.

Die Freundschaft mit der Feuerwehr von Kappeln an der Schlei aus dem Stadtteil Stutebüll entstand 1980 beim Deutschen Feuerwehrtreffen in Hannover. Drei Jahre später statteten die Pfälzer den Norddeutschen den ersten Besuch ab. Seitdem besuchen sich die beiden befreundeten Löscheinheiten im Wechsel in etwa alle drei Jahre.

Von der guten Dorfgemeinschaft im pfälzischen Kappeln war Andreas Bruhn aus dem norddeutschen Kappeln begeistert: „Was unsere Gastgeber immer wieder auf die Beine stellen, ist großartig.“ Bruhn ist seit dem ersten Treffen dabei und scheute, genauso wie fast 30 weitere Gäste, erneut die mehr als 700 Kilometer Anreise nicht.

An der Dorfolympiade von Kappeln nahmen diesmal zwölf Mannschaften teil. Entlang einer fünf Kilometer langen Strecke waren sechs Stationen aufgebaut, an denen die Teilnehmer im Torwandschießen, Zielspritzen mit der Kübelspritze, Ringewerfen und Eisstockschießen wetteifern konnten.

Wiedersehen schon 2023

Das nächste Treffen soll es schon an Christi Himmelfahrt 2023 geben: „Dann sind genau 40 Jahre vergangen, seitdem wir zum ersten Mal in Stutebüll waren“, freut sich Benjamin Allenbacher vom Förderverein der Feuerwehr.