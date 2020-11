Die Feuerwehr hat am Montagnachmittag einen Zimmerbrand im Ortsteil Schmittweiler gelöscht. Nach Angaben der Polizei war der Brand in einem Jugendzimmer ausgebrochen, die Brandursache ist bislang aber ungeklärt. Der Jugendliche sei zu dem Zeitpunkt nicht in seinem Zimmer gewesen. Laut Polizei konnte der Brand gelöscht werden, bevor er sich auf das Gebäude ausbreiten und Schaden anrichten konnte.