303 Mal sind die 36 Löscheinheiten der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein im vergangenen Jahr ausgerückt: zu 117 Bränden, davon 84 Gebäude-, 27 Objekt- und sechs Fahrzeugbrände, sowie 186 Einsätzen, bei denen Hilfe geleistet wurde – etwa bei Unfällen oder Türöffnungen im Notfall. Die Corona-Pandemie beschäftigte die Wehrleute 2021 weiterhin: Nicht nur unterstützten die Freiwilligen Testzentren, sondern auch den Rettungsdienst beim Transport Infizierter ins Krankenhaus.

41 Kräfte waren acht Tage lang mit der Technischen Einsatzleitung des Kreises im überfluteten Ahrtal aktiv. Dort kamen die Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF-W) der Wehren Rothselberg und Hefersweiler, ein Mannschaftstransport-Fahrzeug (MTF) mit Tauchpumpe sowie ein mittleres Löschfahrzeug und ein Einsatzleitwagen der Feuerwehr Wolfstein zum Einsatz. Mannschaftstransport-Fahrzeuge mit Boot stellten Odenbach und Lauterecken, dazu ein Lauterecker Schlauchwagen mit Tauchpumpen und Aggregaten. Deimberg half mit einem Tanklöschfahrzeug (TLF8) aus.

Rückblickend kommen die Wehrleute der VG in den vergangenen zwölf Monaten auf rund 4600 geleistete Arbeitsstunden. Um Hilfe leisten zu können, ist modernes Gerät erforderlich. Die Wehren Grumbach und Relsberg erhielten neue Kleinlöschfahrzeuge. In der VG wurden mehrere Stromerzeuger angeschafft. Am Feuerwehrhaus in Lauterecken begannen die Arbeiten für eine neue Halle. Seit Juni hat die VG Lauterecken-Wolfstein auch einen hauptamtlichen Gerätewart.