Am Wochenende sind Temperaturen weiter über der 30-Grad-Marke gemeldet. Die Feuerwehr Glan-Münchweiler hat auf ihrer Facebook-Seite auf die erhöhte Gefahr von Wald- und Flächenbränden hingewiesen. Der Deutsche Wetterdienst gibt am Freitag den Waldbrandgefahrenindex für weite Teile Rheinland-Pfalz mit einem Wert von 4 an – ein Indexwert von 5 ist das Maximum. Die Feuerwehr bittet deshalb darum, kein offenes Feuer im Freien zu entzünden, Zigaretten nicht aus dem Auto zu werfen und nur in dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen sowie keine Glasscherben im Freien zu entsorgen beziehungsweise liegen zu lassen. Zeugen, die einen Wald- oder Flächenbrand feststellen, sollen unverzüglich die Feuerwehr verständigen (Nummer 112) und den Einsatzkräften genau sagen, wo sich die Brandstelle befindet.