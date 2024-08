Ein Brand in Langenbach hat am Donnerstagabend die Feuerwehren Herschweiler-Pettersheim, Krottelbach und Schönenberg-Kübelberg auf den Plan gerufen. Wie aus einer Mitteilung der Feuerwehr hervorgeht, war gegen 21 Uhr das Feuer in einem zur Garage umgenutzten Nebengebäude gemeldet worden.

Durch den schnellen, effektiven Einsatz der Feuerwehren konnte eine Ausbreitung des Brandes auf zwei rechts und links angebaute Gebäude verhindert werden. Die Garage brannte aber vollständig aus. Eine nachgeforderte Drehleiter aus Waldmohr musste zur Brandbekämpfung nicht mehr eingesetzt werden. Mit ihr wurden abschließend aber Ziegel entfernt, um sicherzustellen, dass ein Wiederaufflammen ausgeschlossen werden konnte.

Im Einsatz: Die Feuerwehrleute verhinderten ein Übergreifen der Flammen.

In dem Gebäude verbrannten unter anderem ein Kleinbus und ein kleinerer Traktor. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Der derzeit geschätzte Schaden liege im unteren sechsstelligen Bereich, heißt es seitens der Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Im Einsatz befanden sich 55 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und Regelrettungsdienst sowie Mitarbeiter des Energieversorger und der Verwaltung.