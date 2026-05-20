Nach einem langen Weg mit mehreren unerwarteten Verzögerungen gibt’s jetzt was zu feiern: Die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein und die Feuerwehr laden zur feierlichen Schlüsselübergabe des neuen Feuerwehrgerätehauses in Langweiler ein.

Rund eine Million Euro hat das Gebäude gekostet, das Bürgermeister Andreas Müller und Wehrleiter Markus Böhmer nun am Donnerstag, 21. Mai (17 Uhr), offiziell in Dienst stellen.

Neues Domizil für rund 30 Wehrleute

Das Gerätehaus ist Domizil der Löscheinheit U-L-M (Unterjeckenbach-Langweiler-Merzweiler). Für die Wehr wurden auch zwei neue Fahrzeuge beschafft: ein Mehrzweckfahrzeug für 149.000 Euro sowie ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser an Bord, das mit 181.800 Euro zu Buche geschlagen hat. Mithin erfreut sich die rund 30-köpfige Löscheinheit nun bester Bedingungen.

Der bereits 2021 beschlossene Bau verzögerte sich unter anderem wegen schwieriger Bodenverhältnisse und eindringenden Wassers. Der neue Standort biete, so die Verbandsgemeindeverwaltung, eine optimale Anbindung an die Bundesstraße 270 und ermöglicht somit ein schnelleres Ausrücken. Probleme wie beengte Platzverhältnisse in den bisherigen Unterkünften gehören damit der Vergangenheit an. Das neue Domizil lässt sich übrigens bei einem Tag der offenen Tür bei der U-L-M-er Wehr am Sonntag, 23. August, erkunden.