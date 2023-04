In einem Wohngebiet in Altenglan hat in der Nacht zum Freitag ein Auto gebrannt. Wie Sebastian Jung, stellvertretender Pressewart der Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen 0.30 Uhr alarmiert. Am Einsatzort habe ein unter einem Carport abgestelltes Auto sowie ein Anhänger gebrannt. Da das Feuer schnell unter Kontrolle gewesen sei, entstand am nahegelegenen Wohnhaus nur geringer Schaden, ergänzte Jung. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Die Polizei habe Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Einsatz der 18 Feuerwehrleute und des Rettungsdienstes war nach rund einer Stunde beendet.