Polizei und Feuerwehr mussten am Freitagabend gegen 19.30 Uhr ins Industriegebiet ausrücken. In einem leerstehenden Verwaltungsgebäude in der Eichelscheiderstraße war ein Feuer ausgebrochen. Wie der stellvertretende Wehrleiter der Verbandsgemeindefeuerwehr, Stefan Reichhart, mitteilt, war es im zweiten Obergeschoss des Gebäudes „aus bislang unbekannten Gründen zum Brand von Unrat“ gekommen. Das Feuer sei schnell unter Kontrolle gewesen, allerdings sei es schwierig gewesen, versteckte Glutnester abzulöschen und das Gebäude rauchfrei zu bekommen, ergänzt Reichhart. Über das Drehleiterfahrzeug sei eine Abluftöffnung für das Dachgeschoss geschaffen worden, um das Entlüften zu beschleunigen. Nach Angaben der Kuseler Polizei war die Eichelscheiderstraße während des Einsatzes halbseitig gesperrt. Nahe des Einsatzortes seien zudem mehrere Personen kontrolliert worden. „Ob eine dieser Personen für den Brand verantwortlich ist, bedarf weiterer Ermittlungen“, heißt es im Polizeibericht.