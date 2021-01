Am Donnerstag gegen 12.15 Uhr hat es in Breitenbach gebrannt. Das Feuer entfachte sich auf einem überdachten Balkon eines Wohnhauses und griff auf das Gebälk über. Die Feuerwehren aus Waldmohr und Breitenbach löschten es schnell. Am Haus entstand nach ersten Einschätzungen ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.