Die Hochwasser-Katastrophe hat zusammengeschmiedet. Am Samstag kamen Feuerwehrleute aus Heimersheim im Ahrtal zu einem Dank-Besuch nach Kusel.

Die Feuerwehrleute aus dem Landkreis Kusel hatten nach dem Hochwasser in Heimersheim, einem Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler, den Dienst für ihre dortigen Kameraden übernommen. Die waren für geraume Zeit nicht einsatzfähig, nachdem die Flutwellen auch das dortige Feuerwehrgerätehaus getroffen hatte.

Täglich fuhren rund 70 Feuerwehrleute aus dem Kreis Kusel nach Heimersheim, erledigten dort in jeweils zwei Schichten rund um die Uhr den Dienst, den sonst die eigene Wehr übernimmt, half ihren Kameraden auch mit Kleidung und Utensilien aus. Inzwischen sind die Kuseler wieder zurück. Die Heimersheimer Wehr hat wieder übernommen.

Am Freitag kündigte sich eine Delegation aus Heimersheim für den nächsten Tag in Kusel an, um Danke zu sagen für die Unterstützung aus dem Landkreis. Und sie hatten am Samstag ein Dankgeschenk mit dabei: das alte Schild des Bahnhofs Heimersheim, das von den Fluten weggeschwemmt worden war. Sowohl der Heimersheimer Wehrführer Hans-Peter Blumenberg als auch sein Kuseler Pendant Uwe Oster zeigten sich zuversichtlich, dass aus der Katastrophe eine lange Freundschaft zwischen der Feuerwehr in Heimersheim und jenen im Kreis Kusel entstehe.