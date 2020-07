Vermutlich durch Funkenflug ist am Montagnachmittag ein Feld zwischen Eßweiler und Rothselberg bei Mäharbeiten in Brand geraten. Wie die Feuerwehr auf Anfrage mitgeteilt hat, brannte ein etwa 20 bis 30 Quadratmeter großes Teilstück des Feldes. Die alarmierten Wehren aus Rothselberg, Eßweiler und Jettenbach hätten das Feuer aber rasch löschen und einen größeren Brand verhindern können. Die Wolfsteiner Feuerwehr sei ebenfalls sicherheitshalber alarmiert worden, habe aber nicht eingreifen müssen. Wie die Feuerwehr weiter berichtet, waren insgesamt zirka 25 Einsatzkräfte vor Ort. Die ersten Fahrzeuge hätten den Einsatzort nach rund einer halbe Stunde schon wieder verlassen können, alles in allem habe der Einsatz zirka 45 Minuten gedauert.