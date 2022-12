Kusel. Am Samstag wird Silvester gefeiert. Bei vielen gehören Raketen und Böller einfach dazu. Damit es in dieser Nacht nicht zu Unfällen, Schäden oder gar Verletzten kommt, weist die Feuerwehr Kusel in den sozialen Medien auf eine Meldung des Landesfeuerwehrverbandes hin.

Der Verband gibt Tipps, wie in der Silversternacht Gefahren vermieden werden können: Feuerwerk darf nicht überall entzündet werden. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sollen nicht damit hantieren, zudem seien Sicherheitsabstände zu anderen Personen, Gebäuden und Fahrzeugen einzuhalten. Privates Feuerwerk in unmittelbarer Nähe von Krankenhäusern oder Kinder- und Altersheimen ist nicht erlaubt, ergänzt das Landeskriminalamt (LKA). Nach dem Anzünden sei es wichtig, auf Abstand zu den Feuerwerkskörpern zu gehen. Blindgänger sollte nie erneut angezündet werden. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass Böller nicht selbst hergestellt oder manipuliert werden dürfen. Beim Transport von Feuerwerkskörpern sollte darauf geachtet werden, das sie nicht am Körper, etwa in Jacken- oder Hosentaschen, getragen werden. Bürger sollten ihre Balkone und Terrassen in der Silvesternacht vor Brandgefahren schützen und brennbare Gegenstände entfernen. Fenster und Türen sollten alle geschlossen sein, so die Feuerwehr.

Die Sprengstoffexperten des LKA appellieren, Feuerwerkskörper nur auf ebenen Flächen abzuschießen und geeignete „Rampen“ für Raketen (besser eine Getränkekiste statt freistehende Flaschen) zu nutzen. Es dürfen sich keine Hindernisse wie Bäume oder Balkone in der Flugbahn der Feuerwerkskörper befinden. Bei einem Brand oder Unfall sollte sofort die Feuerwehr unter der Nummer 112 gerufen werden. cyn