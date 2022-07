Rund 50.000 Liter Wasser mussten am Samstagnachmittag auf die Höhe zwischen Wiesweiler und Aschbach gekarrt werden um einen Flächenbrand auf einem abgeernteten Feld zu bekämpfen. Am weitesten waren die Feuerwehren Altenglan und Meisenheim dafür mit ihren Tanklöschfahrzeugen angerückt, auch zwei Landwirte halfen mit Wasserfässern und Grubbern, informieren die stellvertretenden Wehrleiter der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, Hans-Peter Stude und Udo Göttel. Rund 60 Personen waren ab etwa 16.40 Uhr im Einsatz, die Wehren aus Lauterecken, Wiesweiler, St. Julian, Hinzweiler, Wolfstein und Aschbach ausgerückt.

Erst am Donnerstag gegen Abend hatte ein Feld bei Offenbach-Hundheim gebrannt, 85 Wehrkräfte hatten dort gelöscht. Am selben Tag gab es auch direkt hinter der Kreisgrenze in Dickesbach einen großen Feldbrand. Alle großen Einheiten aus dem Kreis Birkenfeld und mehrere Einheiten aus dem Kirner Land waren zu dem Ort südlichöstlich von Idar-Oberstein alarmiert worden.