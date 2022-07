„Hund im Fahrzeug“, lautete das Stichwort, unter dem die Feuerwehr Waldmohr am Freitag, kurz nach 12 Uhr, zu einem Einsatz am Waldmohrer Reiterhof bei der Mohrmühle aufgebrochen war. Am Einsatzort stellten die Wehrleute fest, dass die Hundehalterin den Vierbeiner nicht im Fahrzeug vergessen hatte, wie es bei dem Alarmstichwort hätte vermutet werden können. Wie der stellvertretende Wehrleiter der Verbandsgemeindefeuerwehr, Stefan Reichhart, mitteilte, verriegelte das Fahrzeug unmittelbar nachdem die Hundehalterin ausgestiegen war. Allerdings befand sich der Schlüssel noch im Auto. Mit einem speziellen Öffnungswerkzeug kamen die Wehrleute nicht weiter. „Als der Hund dann plötzlich verstummte, musste eine Lösung her“, teilte Reichhart mit und ergänzte: „Seitenscheibe abgeklebt, Körner angelegt, ein kurzes Plopp und die zerbröselte Scheibe konnte entnommen werden.“ Dann konnte Mischling „Lenny“ unversehrt von seinem Frauchen getröstet werden.