Am am späten Montagabend kam es in Welchweiler zu einem Wohnhausbrand. Gegen 22.10 Uhr wurden die Feuerwehren Horschbach und Altenglan zu einer Rauchentwicklung aus einem Gebäude in der Hauptstraße alarmiert. Das Erdgeschoss der ehemaligen Gaststätte befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte im Vollbrand. Zur Verstärkung wurden die Wehren Bosenbach, Friedelhausen und Kusel nachalarmiert. Die Flammen hatten bereits auf das erste Obergeschoss übergegriffen. Der Bewohner konnte sich unverletzt ins Freie retten. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit mehreren Trupps von innen und außen sowie über die Drehleiter. Die beiden Hunde des Bewohners konnten nur tot geborgen werden. Die Hauptstraße war während der Löscharbeiten voll gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehr mit 55 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst und die Polizei.