Mehrere kleine Brände haben am Freitagabend die Feuerwehr im Pfeffelbacher Steinbruch beschäftigt. Die Polizei geht nach aktuellem Ermittlungsstand davon aus, dass die Feuer vorsätzlich gelegt wurden. Angezündet wurden Wiesen und Sträucher, nach Angaben der Feuerwehr war eine Fläche von rund 2000 Quadratmetern betroffen. Die Löscharbeiten in den schwer zugänglichen Böschungsbereichen hätten sich anspruchsvoll gestaltet. Insgesamt waren 45 Wehrleute der Einheiten Reichweiler, Thallichtenberg, Herchweiler und Pfeffelbach im Einsatz. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kusel unter Telefon 0631 36914499 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de zu melden.