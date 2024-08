Mit gut und gerne 100 Kräften ist die Feuerwehr zurzeit in der Wolfsteiner Stadtmitte im Einsatz. Gegen 9.50 Uhr war ein Brand im Hotel Königsberg gemeldet worden. Vier Minuten später war die Stützpunktwehr des Städtchens schon vor Ort, wie Wehrleiter Markus Böhmer mitteilte. Vorsorglich wurden weitere Einheiten der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein nachalarmiert. In puncto Gefahr für Leib und Leben von Bewohnern oder Gästen habe der Betreiber bereits Entwarnung gegeben: Es sei zurzeit niemand in dem Haus untergebracht. Der Hotelbetreiber hatte das Feuer im ersten Obergeschoss selbst entdeckt und Alarm geschlagen.