Nach einer coronabedingten Pause feiert die Gemeinde Brücken wieder Kerwe: von Samstag bis Montag, 11. bis 13. September. Die Plätze für die einzelnen Programmpunkte beschränkt, Karten können im Vorverkauf erworben werden, Restkarten gibt es gegebenenfalls an der Abendkasse. Zum Kerweauftakt spielen ab 20 Uhr die Habachtaler im Festzelt im Karstwald. Einlass ist ab 19 Uhr. In der katholischen Kirche geht es am Sonntag um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst weiter, der musikalisch vom Musikverein begleitet wird. Im Pfarrheim wird anschließend ein Kerweessen angeboten. Für Gottesdienst und Kerweessen wird um Anmeldung sowie Vorauszahlung bis Sonntag, 5. September, gebeten. Anmeldung für den Gottesdienst unter 06373 3720 oder 06386 218. Das Kerweprogramm endet am Montag im Karstwald mit einem Flipcup-Turnier der Straußjugend um 14 Uhr und dem Auftritt der Band Bayernmän ab 16 Uhr. Karten für die Konzerte und das Kerweessen können in den Brücker Geschäften erworben werden.