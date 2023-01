Ein Fahrzeug, dass Polizisten in der Nacht auf Sonntag in Etschberg anhalten wollten, flüchtete über einen Feldweg Richtung Matzenbach. Der Fahrer hatte direkt die Flucht angetreten, als die Anhaltesignale am Polizeifahrzeug aufleuchteten. Wie die Polizei berichtet, war die Verfolgungsfahrt jedoch in Matzenbach zu Ende: Mithilfe einer zweiten Streife konnte das Fahrzeug gestoppt werden. Die beiden Insassen wurden festgenommen.

Wie sich herausstellte, stand der Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Laut Polizei erwarten beide nun Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter Betäubungsmitteleinfluss und wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Bei einer Durchsuchung des Autos wurden auch vermeintliche Einbruchswerkzeuge sichergestellt. Weitere Ermittlungen laufen.