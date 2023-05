Mallorca-Stimmung wird es am Wochenende in Kreimbach-Kaulbach geben. Von Freitag bis Sonntag steigt auf dem Sportplatz die Veranstaltung „Baller Malle 2023“ – eine Mischung aus Open-Air-Konzert, Show-Elementen und Ballermann-Party.

Das „Project Germany“ ist mit seinen Veranstaltungen hauptsächlich im Süden der Republik unterwegs. An Pfingsten zieht es die Tochter der DFC Group Germany GmbH mit Sitz in Nürnberg mit einem seiner Festivals in die rund 700-Einwohner-Gemeinde Kreimbach-Kaulbach – genauer gesagt auf das Gelände des Sportvereins. Ab Donnerstag wird sich das Areal zwischen Lauter und B270 in eine Partymeile verwandeln. „Der Aufbau geschieht kurzfristig, wobei das Equipment mit speziellen Party-Trucks angeliefert wird“, sagt Patrick Lackas, der Erste Vorsitzende des SV. Anfang der Woche sei der erste Truck eingetroffen.

Der Sportverein habe sich bei der Firma beworben, um das Festival nach Kreimbach-Kaulbach zu holen. Vorab habe es Gespräche mit der Gemeinde und anderen Vereinen im Ort gegeben, um für Unterstützung zu werben. „Mit im Boot ist der Tischtennisverein und der Schützenverein. Auch die Feuerwehr und das DRK werden aktiv vor Ort sein“, berichtet Lackas. Die ehrenamtlichen Helfer werden vorrangig in der Peripherie des Festes zum Einsatz kommen, etwa um den Verkehr zu regeln. „Auf dem Festivalgelände ist das Personal des Veranstalters aktiv“, schildert Lackas, der sich noch über zusätzliche Helfer freuen würde.

800 bis 1000 Besucher pro Abend

Beginn von „Baller Malle 2023“ ist am Freitagabend mit einer Techno-Party für das jüngere Publikum. Am Samstag gibt es eine 70er- und 80er-Jahre Party und am Pfingstsonntag einen Frühschoppen, einen Familiennachmittag mit Spielen für Kinder, und am Abend wird Musik der 90er- und 2000er-Jahre aufgelegt. „Stargäste“ sind unter anderem die Partyschlagersänger „Schürze“ (bekannt durch Layla), Ina Colada und Kreisligalegende. Lackas zufolge wird mit 800 bis 1000 Besuchern pro Abend gerechnet. Die Parkplätze seien ausgewiesen und befänden sich rund um den Sportplatz.

Wie der SV-Vorsitzende mitteilt, gibt es die Eintrittskarten für die Veranstaltungen ausschließlich im Vorverkauf über die Internetseite www.project-germany.de. „Der Vorverkauf geht jeweils bis zum Tag vor der Veranstaltung“, sagt Lackas. Eine Abendkasse werde es nicht geben, „wer sich im Vorfeld keine Eintrittskarte gekauft hat, wird an dem Abend nicht eingelassen“. Den Festival-Gästen würden nach dem Kauf per E-Mail eine Anfahrtsbeschreibung sowie verschiedene Modalitäten fürs Festival mitgeteilt. Eine davon ist, dass die Bestellungen von Speisen und Getränken ausschließlich über das Smartphone und eine spezielle App abgewickelt wird. Bezahlt werde mit einer online hinterlegten Kreditkarte oder mit Paypal.

Damit es auch mit der Handy-Verbindung klappt, werde der Veranstalter einen mobilen Funkmast am Gelände aufstellen. Die E-Mail beinhalte auch die Einlass- und Startzeiten der Show, die für jeden Abend verschieden seien. Fest stehe allerdings bereits, dass alle Veranstaltungen um 24 Uhr enden werden, betont der SV-Vorsitzende.

Hinweis

Interessierte Helfer können sich per E-Mail an info@die-kaulis.de melden. Weitere Infos zur Veranstaltung gibt es auf der Seite www.project-germany.de.