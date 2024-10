Die kleine Parkanlage „Im Teich“ in Glan-Münchweiler soll weiter verschönert werden. Geplant sind eine feste Bühne und ein Eisautomat, um das Gelände noch attraktiver zu machen.

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den Plänen des Arbeitskreises „Park“ grünes Licht gegeben. Demnach sollen unter anderem eine feste Bühne sowie ein Eisautomat die Veranstaltungs- und Aufenthaltsqualität in der multifunktionalen Grünanlage zwischen Von-der-Leyen-Straße, Pirminiusstraße und der Straße „Im Teich“ deutlich steigern.

Vorgesehen ist, die Bühne in Form eines 80 Zentimeter hohen Podests an der Nordseite des Parks gegenüber der großen Wiese zur Pirminiusstraße hin zu errichten. Sie soll genug Platz für die Auftritte von Musikgruppen oder Chören bieten und einen dauerhaften Stromanschluss erhalten. Zudem will man die Voraussetzungen dafür schaffen, dass ein Geländer sowie eine Überdachung leicht auf- und abgebaut werden können. Das Mauerwerk der Bühne soll zudem mit Sandsteinen verkleidet werden, damit sich der Bau in die Umgebung einpasst. Ausführen will der Arbeitskreis die Arbeiten soweit möglich in Eigenleistung. Die Bühne soll spätestens zum Parkfest im kommenden Jahr in Betrieb genommen werden.

Eisautomat soll nahe des Stromkastens stehen

Ebenfalls an der Nordseite ist geplant, in Höhe des Stromverteilerkastens nach Möglichkeit noch in den nächsten Monaten einen Eisautomaten zu installieren. Mit einem Betreiber habe man bereits Kontakt aufgenommen, dieser habe auch Interesse signalisiert – nicht zuletzt, weil sich in der Anlage auch ein Spielplatz befindet. Der Standort habe zwei Vorteile: Zum einen müssten dank des benachbarten Stromkastens keine langen Kabeltrassen durch den Park verlegt werden, zum anderen würde der fast mannshohe Automat den unschönen Kasten verdecken.

Für die Herrichtung einer zirka vier Quadratmeter großen Pflasterfläche, auf der künftig der Automat stehen soll, müsste allerdings ein Mülleimer versetzt werden. Anklang fand eine Anregung aus dem Rat, den Mülleimer etwa vier Meter neben dem Automaten anzubringen – in der Hoffnung, dass die Eisverpackungen dort direkt entsorgt werden.

Hecke und Bäume für Von-der-Leyen-Straße

Schließlich zeigte sich der Rat mit dem Vorschlag des Arbeitskreises einverstanden, parallel zur Von-der-Leyen-Straße eine rund 70 Meter lange Hecke sowie mehrere Bäume zu pflanzen. Die Auswahl der Bäume will man bei einem Ortstermin mit einem Fachmann treffen.