RAMMELSBACH. Der bekannte Kabarettist Ramon Chormann tritt am kommenden Freitag, 9. Oktober , mit seinem aktuellen Bühnenprogramm „Ferz mit Krigge“ in der Rammelsbacher Turn- und Festhalle auf. Neben Geschichten aus dem Alltag, eigenen Texten und Liedern am Klavier und einer Mischung aus Kabarett, Satire und Comedy spricht er zudem seinen von der Politik genervten Mitmenschen aus der Seele. Veranstalter ist der SV Rammelsbach. Die im März wegen Corona ausgefallene Veranstaltung wird somit nachgeholt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Voranmeldung ist nicht erforderlich. Wegen der derzeit wegen der Corona-Pandemie geltenden Hygienerichtlinien hat der Sportverein Rammelsbach als Veranstalter auf der Internetseite www.svr1945.de ein Kontaktformular hinterlegt, das heruntergeladen werden kann. Es sollte beim Einlass bereits ausgefüllt vorgelegt werden, damit sich die Wartezeit verkürzt. Beim Einlass muss eine Maske getragen werden, diese kann am Sitzplatz abgenommen werden.