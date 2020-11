Ins Tennisheim in Schönenberg-Kübelberg ist eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, sind die bislang unbekannten Täter zwischen Montag und Sonntag dort eingestiegen. Sie haben die seitliche Eingangstür aufgehebelt und sind dann über eine Treppe in den Schankraum gelangt. Von dort haben sie einen Fernseher gestohlen. Die Polizei spricht von einem Sachschaden von rund 2500 Euro. Sie bittet um Hinweise per Telefon (06381 9190) oder E-Mail (pikusel@polizei.rlp.de).