Trotz Corona-Pandemie gibt es im Urweltmuseum Geoskop auch in diesem Jahr ein Ferienprogramm für Kinder ab fünf Jahren, auch als Forschungswerkstatt bekannt. Selbstverständlich werden die Hygiene- und Verhaltensregeln eingehalten, zugelassen sind jeweils sechs Teilnehmer. Sieben Tage lang, vom 30. Juli, bis 7. August bietet das Geoskop jeweils von 10 bis 15 Uhr unter der Leitung von Vanessa Zürrlein ein Entdeckerprogramm für die kleinen Teilnehmer an. Am 30. Juli, 5. und 7. August lautet das Thema „Heimatkunde rund um die Burg“, am 31. Juli, 4. August und 6. August „Wald“ und am 3. August „Wiese“.

Info

Die Kosten betragen acht Euro pro Person. Mitzubringen sind immer Rucksackverpflegung, wetterfeste Kleidung, Mund-Nase-Maske, Farbstifte, Radiergummi, Spitzer und Bleistift. Anmeldung ist unter der Telefonnummer 06381 993450 und im Netz unter info@urweltmuseum-geoskop.de möglich.