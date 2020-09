Das Urweltmuseum Geoskop auf Burg Lichtenberg bietet in den Herbstferien ein spannendes Programm für Kinder ab fünf beziehungsweise acht Jahren an. So können kleine Nachwuchsforscher ab fünf Jahren beispielsweise am Fledermaustag (montags am 12. und 19. Oktober sowie donnerstags am 15. und 22. Oktober) alles rund um die geheimnisvollen Flattertiere erfahren.

An Kinder ab acht Jahren richtet sich der Paläo-Workshop „Fossilien“, der an zwei Dienstagen, 13. und 20. Oktober, sowie an zwei Freitagen, 16. und 23. Oktober, stattfindet. Dabei können die Teilnehmer unter fachkundiger Anleitung wie Detektive an echten Fossilien auf Spurensuche in vergangene Zeitalter gehen und sich am Ende selber ein Fossil herstellen.

Den Herbst aus Sicht der Natur auf und um Burg Lichtenberg können Kinder ab fünf Jahren außerdem im Programm „Pflanzen und Tiere im Herbst“ (mittwochs, 14. und 21. Oktober) entdecken.

Info