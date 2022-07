Die Magie der kleinen Steine war in der ersten Sommerferien-Woche auch in Kusel spürbar. In ihrem Gemeindehaus veranstaltete die Freie-Baptisten-Gemeinde ihre Lego-Tage. Dabei legten sich 37 Mädchen und Jungen mächtig ins Zeug und entwarfen eine Miniatur-Stadt.

Die Kinder aus dem Raum Kusel, aber auch aus Landstuhl und Otterberg haben viel Ausdauer bewiesen. Drei Tage lang – jeweils acht Stunden pro Tag – setzten sie Stein auf Stein, bis das Gebilde stand. Aus insgesamt 80.000 Teilen bauten die Kinder eine zehn Meter lange Stadt im Gemeindehaus in der Blaubacher Straße. Eine große Leistung. Zur Verdeutlichung: Der bisher größte von Lego herausgegebene Bausatz – eine Weltkarte – hat etwas mehr als 11.000 Teile. Die Stadt, die zwischen Dienstag und Donnerstag entstanden ist, fiel also deutlich größer aus.

Die Lego-Stadt hatte das Forum Wiedenest, ein christlich-evangelikales Werk, organisiert. Unter Anleitung von Jugendreferent Adrian Zander bauten die Teilnehmer des Ferienprogramms eine Kirche, ein Einkaufszentrum, ein Deutschland-Haus, einen Bahnhof und mehrere Wohnhäuser. Stolz machten die Kinder einige Erinnerungsfotos. Allerdings währte die Geschichte der Miniatur-Stadt nur kurz: Nach dem Ende der Aktion wurden alle Gebäude wieder abgebaut, die Teile anschließend in Kartons gepackt und werden nun zum Verleiher zurückgeschickt.

Das nächste Kinderferienprogramm der Freien-Baptisten-Gemeinde ist für die Herbstferien terminiert.