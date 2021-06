Die Ferienbetreuung kann im Sommer an allen vier Standorten der Verbandsgemeinde Oberes Glantal stattfinden, teilt die Verwaltung mit: an den Grundschulen in Glan-Münchweiler, Herschweiler-Pettersheim, Schönenberg-Kübelberg und Waldmohr ist sie vom 19. Juli bis 6. August jeweils von 7.30 bis 16 Uhr gewährleistet. Tägliches Mittagessen ist inklusive. Programm und Anmeldeformulare gibt’s auf www.vgog.de. Anmeldeschluss ist am 10. Juli. Fragen beantworten Mona Schuck, 06373 504206; m.schuck@vgog.de, und Tobias Weber 06373 504201; t.weber@vgog.de.