Die Verbandsgemeinden im Kreis Kusel rechnen mit hoher Nachfrage bei der Ferienbetreuung. Die Plätze werden wohl nicht immer den Bedarf decken. Etwas Abhilfe könnten Freizeitprogramme der ortsansässigen Vereine schaffen, die die Verbandsgemeinden zusammengetragen haben.

Viele vollzeitbeschäftigte Eltern sind in den Ferien auf der Suche nach Betreuungsplätzen für ihre Kinder – gerade wenn keine Verwandten in der Nähe leben. Die ganztägigen Betreuungsprogramme der Verbandsgemeinden sollen dabei helfen, Schüler gut unterzubringen. Doch oft reichen diese Plätze aber kaum aus.

In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan werden die Kinder vom 15. Juli bis 2. August von 8 bis 16 Uhr betreut. Geplant sind laut Verwaltung Ausflüge, Spielangebote und Basteln. Von 25 Plätzen waren zum Zeitpunkt der RHEINPFALZ-Nachfrage bereits 14 belegt. In den vergangenen Jahren seien es immer zwischen 20 und 25 Kindern gewesen, die in der Betreuung unterkamen. Für dieses Jahr rechnet Florian Clos, stellvertretender Büroleiter der VG-Verwaltung, mit der gleichen Nachfrage wie in den Vorjahren: „Auch in diesem Jahr – das zeichnet sich schon ab – werden wieder alle Plätze der Ferienbetreuung belegt sein.“

Spiel, Spaß und Backangebote

Das Betreuungsprogramm im Oberen Glantal steht ebenfalls fest. In den ersten drei Wochen der Sommerferien sollen die Kinder von 7.30 bis 16 Uhr an den verschiedenen Schulen gut aufgehoben sein. Von Spiel, Spaß und Bewegung, bis hin zu Koch- und Backangeboten ist dort die Rede. Auch Kino-Tage seien geplant. Bereits gut ein Drittel der Plätze sei belegt. 2023 habe es zu viele Anmeldungen für die räumlichen Kapazitäten gegeben. Mona Schuck, Ansprechpartnerin bei der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, rechnet mit bis zu 50 Kindern pro Einrichtung.

Auch in Lauterecken-Wolfstein sehe die Situation bei der Ferienbetreuung laut Verbandsgemeinde nicht anders aus. Allerdings werden dort die Kinder nur in der ersten Ferienwoche vom 15. bis 19. Juli von 8 bis 16.30 Uhr betreut. Man plane Ausflüge, gemeinsames Grillen, Schwimmbadbesuche und verschiedene Sportangebote. Es seien bereits mehr als die Hälfte der Plätze belegt gewesen und der Anmeldeschluss erfolgte bereits eine Woche vor den beiden anderen Verbandsgemeinden. „Wir gehen davon aus, dass wir auch dieses Jahr wieder ausgelastet sind“, so Nadja Stein, Mitarbeiterin der Verbandsgemeinde.

Vereine bieten vielfältige Freizeitaktivitäten an

Um der hohen Nachfrage entgegenzukommen, hat die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein über die kompletten Ferien 70 Veranstaltungen gesammelt, bei denen Kinder unterschiedlicher Altersgruppen teilnehmen können. Die werden von örtlichen Vereinen und Organisationen auf die Beine gestellt. „Beispielsweise gibt es eine Schatzsuche in St. Julian, eine Geisterstunde bei der Polizei, die Vorbereitung auf die Fahrradprüfung für Grundschüler, oder die Möglichkeit in Begleitung des TuS Jettenbach das deutsche Sportabzeichen zu machen. Ohne die ortsansässigen Vereine wäre das Ferienprogramm nicht zu bewältigen“, erklärt Stein, die mit den Vereinen die Projekte koordiniert. „Es wäre personell gar nicht möglich und uns fehlen die Räumlichkeiten. Daher sind wir für alle ehrenamtlichen Helfer sehr dankbar.“

Auch die Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan und Oberes Glantal planen mit eigenen Ferienprogrammen. Dort werden die Aktivitäten vom Haus der Jugend Kusel und vom Haus der Jugend Waldmohr mitorganisiert. In der Kreismitte wurden Flugblätter mit QR-Code verteilt, die auf eine für die Sommerferien extra neugestaltete Internetseite verweisen. Unter den dort angebotenen Freizeitaktivitäten findet sich zum Beispiel ein Zeltlager in Plein, das von der protestantischen Kirchengemeinde Theisbergstegen veranstaltet wird, ein Kino-Abend, Luftgewehrschießen und Ferienfischen. Mit den Aktivitäten sollen Jugendliche, die keine Möglichkeit haben, in Urlaub zu fahren, sinnvolle Beschäftigungsangebote erhalten.

Im Oberen Glantal möchte man neben einer E-Bike-Tour nach Frankreich und einer Alpakawanderung, drei Tage in die Jugendherberge nach Koblenz. Außerdem soll es eine Kreativwoche geben, bei der sich die Kinder und Jugendlichen frei entfalten können. Ansprechpartner dafür ist das Jugendhaus in Waldmohr.

Info

Sommerferienprogramm der VG Lauterecken-Wolfstein: https://www.vg-lw.de/sommerferienprogramm/sfp-2024.pdf?cid=13cg

Ferienprogramm des Hauses der Jugend in Kusel: https://hausderjugendkusel.de/ferienprogramm/

Kontakt zum Jugendhaus Waldmohr: https://www.waldmohr.de/leben-in-waldmohr/haus-der-jugend-in-waldmohr/