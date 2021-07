Um auch ohne Stolleneinfahrt, die wegen der Enge auf der Bahn und im Berg nicht möglich ist, hat sich das Team vom Wolfsteiner Kalkbergwerk etwas überlegt: zwei Besucherprogramme „Über Tage“. In den Ferien finden sie dienstags, freitags sowie sonntags statt.

Jeden Dienstag in den Ferien werden ab 14 Uhr Einblicke in die Bergwerkswelt geboten, zur Erinnerung gibt es ein Fotoshooting in Bergmänner-Kluft. Spaßig wird es mit der Schaumkuss-Schleuder und einer großen Auswahl von Outdoor-Spielen.

Freitags heißt es ebenfalls ab 14 Uhr: Harte Bergmannsarbeit trifft akkurate Druckereikunst und Instrumentenbau. Bei der geführten Besichtigung geht es erst durch die oberirdischen Bereiche des Kalkbergwerks, dann durch die Altstadt und die historische Wassergasse. Im Druckereimuseum gibt es eine Vorführung, ein Besuch der Blechblas-Instrumentewerkstatt mit Instrumenten des renommierten Instrumentenbauers Sander schließt sich an.

Die Programme dauern je eineinhalb bis zwei Stunden. Eine Anmeldung ist erforderlich. Individuelle Termine können ab zwei Familien oder sechs Erwachsenen gebucht werden. Sonntags um 11 Uhr ist das Dienstagsprogramm vorgesehen, könne eventuell auch nach Absprache vor Ort angepasst werden, teilt die Verbandsgemeindeverwaltung mit.

Info

Der Besuch des Besichtigungs-Kalkbergwerks ist nur nach Anmeldungen möglich. Diese ist möglich unter 06382 791118 oder per E-Mail an kalkbergwerk@vg-lw.de. Wer sonntags kommen möchte, muss sich bis spätestens Samstagabend, 18 Uhr, anmelden. Infos gibt es auf www.kalkbergwerk.com.