Nicht nur die Sportfischer Mittleres Glantal haben ein Auge auf das geworfen, was im Glan herumschwimmt. Ein Kormoran hat die Fischspezialitäten ebenfalls für sich entdeckt. Im Rahmen des Sommerferienprogramms hat der Verein gemeinsam mit Jugendlichen Fische umgesetzt.

Die Veranstaltungen der Vereine und Organisationen im Sommerferienprogramm der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan sind ein Glanzlicht für viele Kinder und Jugendliche. Das Programm bietet in den Sommerferien zahlreiche Aktivitäten, darunter ein ganz besonderes Erlebnis mit dem Sportfischerverein (SFV) Mittleres Glantal. Elf Kinder nutzten die Möglichkeit, am Hegefest des Vereins teilzunehmen, das nicht nur Angeln, sondern auch einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz beinhaltete.

Die Aufgabe der jungen Teilnehmer bestand darin, Fische aus dem Glan bei Patersbach zu fangen und sie später in den Bachabschnitt bei Rutsweiler am Glan umzusetzen. Grund für diese Aktion ist die dezimierte Fischpopulation in Rutsweiler, verursacht durch den Kormoran, einen gefräßigen Vogel, der dort seine Spuren hinterlassen hat. Weil der Glanabschnitt bei Patersbach bislang vom Kormoran verschont blieb, konnte hier eine Vielzahl verschiedener Fischarten wie Brassen, Karpfen, Schleien und Grünlinge gefangen werden.

Erfahrene Angler leiten die Kinder an

Für die Kinder war es ein aufregendes Erlebnis. Ausgerüstet mit Angelruten verteilten sie sich auf einem ein Kilometer langen Bachabschnitt. Unter der Anleitung von neun erfahrenen Mitgliedern des SFV, darunter der Vorsitzende Wolfgang Neumann, lernten sie den richtigen Umgang mit den Angelruten und Ködern.

Neumann, der seit Jahrzehnten eine Leidenschaft für das Fischen hat, bot den Kindern nicht nur praktische Tipps, sondern auch interessante Informationen über die unterschiedlichen Angeltechniken und Fischarten. Der SFV-Vorsitzende ist auch der einzige Ausbilder im Landkreis der zwei Mal im Jahr Kurse anbietet, in denen man den Anglerschein erwerben kann.

Deutlich mehr Teilnehmer als 2023

Philipp Wegner, 13 Jahre alt, berichtete stolz: „Ich habe schon mehrmals mit meinem Vater geangelt. Er ist Vereinsmitglied.“ Sein Freund, der 14-jährige Philipp Cattarius, war das erste Mal beim Angeln dabei: „Ich mache Judo bei Sportplus in Kusel. Angeln ist etwas Neues für mich.“ Beide Jungen waren begeistert, als sie ihre ersten Fische aus dem Glan zogen: ein Rotauge, eine Rotfeder und ein Grünling.

Der SFV Mittleres Glantal hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur die Natur zu schützen, sondern auch den Nachwuchs für das Angeln zu begeistern. „Unser Verein kann mit der Teilnahme auf sich aufmerksam machen und vielleicht den einen oder anderen Jugendlichen als Mitglied gewinnen“, erklärt Neumann. Im vergangenen Jahr nahmen nur drei Kinder am Hegefest teil, doch in diesem Jahr waren es schon elf.

Am Ende wartet noch ein Pokal

Tamina Danneck vom Kuseler Haus der Jugend war vor Ort mit dabei und lobte das Engagement des Vereins. Die Kooperation zwischen den Vereinen und der Verbandsgemeinde zeige, wie wichtig gemeinschaftliche Projekte für die Förderung junger Menschen sind. Sie freut sich sehr, dass wieder etliche Vereine einen Programmpunkt für das Sommerferienprogramm beigesteuert haben.

Nach fünf Stunden intensiven Angelns und vielen spannenden Momenten am Wasser kehrten die Kinder mit ihren Betreuern ins Fischerheim in der Friedelhausener Straße zurück. Dort wurden die Sieger ausgezeichnet: Wessen Fang das größte Gesamtgewicht auf die Waage brachte, der erhielt eine Urkunde und einen Pokal.

„Die halbe Zeit seines Lebens wartet der Angler vergebens“, scherzte Neumann, doch an diesem Tag hatten die jungen Angler Glück. Die strahlenden Gesichter der Kinder und die stolze Präsentation ihrer Fänge zeugten von einem gelungenen Tag voller Lernerfahrungen.