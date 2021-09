Bereits in der Nacht auf Freitag sind Fenster der Stadtbücherei, des Jobcenters sowie der Rechtsanwaltskanzlei in der Fritz-Wunderlich-Straße mit Steinen beschädigt worden. Wie die Polizei erst am Samstag mitgeteilt hat, liegt die Tatzeit zwischen 18 Uhr am Donnerstagabend und 5 Uhr am Freitagmorgen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Um Hinweise zur Tat, die in unmittelbarer Nachbarschaft der Polizeiinspektion Kusel verübt worden ist, wird gebeten: 06381 9190 oder pikusel@poilzei.rlp.de.