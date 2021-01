Bargeld und Schmuck haben Einbrecher am Montag in einem Haus in der Haischbachstraße erbeutet. Zwischen 15 und 17 Uhr, berichtete die Polizei, verschafften sich der oder die Täter über eine Leiter Zugang zur Wohnung im ersten Obergeschoss. Sie nutzten aus, dass ein Fenster zur Wohnung gekippt war. Die Kriminalpolizei konnte Spuren sicherstellen. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas beobachtet haben, sollen sich mit der Kuseler Polizei in Verbindung setzen unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.